Adulto mayor se desploma dentro de camión Ko’ox en Campeche

Un adulto mayor sufrió una descompensación de salud dentro del camión urbano en el que viajaba por las calles del barrio de Guadalupe. Ciudadanos y el operador del transporte, al ver que el hombre no reaccionaba, detuvieron a una ambulancia que casualmente circulaba por la zona.

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El incidente ocurrió cuando la víctima, de aproximadamente 65 años, viajaba a bordo de una unidad del nuevo sistema MoviBus Ko’ox, marcada con el número económico 54, la cual transitaba sobre la calle 10. Durante el trayecto, el pasajero manifestó que se sentía mal, al grado de caer desplomado en el pasillo del autobús.

Paramédicos lograron estabilizar al adulto mayor dentro de la ambulancia. / Lucio Blanco

Rápidamente, los pasajeros y el chofer intentaron auxiliarlo, pero al notar que no respondía a los estímulos, solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias. Durante la espera, los testigos se percataron de que una ambulancia transitaba por el lugar tras haber cubierto un servicio en la zona centro, por lo que decidieron pedirle el alto.

Los paramédicos, en coordinación con elementos de la policía y el chofer, brindaron los primeros auxilios a la víctima. El hombre fue canalizado dentro de la unidad de rescate, donde los técnicos en urgencias médicas lograron estabilizar sus signos vitales.

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JGH