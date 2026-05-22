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Dan último adiós a joven de la Guardia Nacional fallecido en trágico accidente en Xbacab, Champotón

Familiares, pobladores y elementos de la Guardia Nacional despidieron en Xbacab a Roger Isaac, joven fallecido en un accidente de motocicleta.

Por Jorge May

22 de may de 2026

1 min

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Dan último adiós a joven de la Guardia Nacional fallecido en trágico accidente en Xbacab, Champotón
Dan último adiós a joven de la Guardia Nacional fallecido en trágico accidente en Xbacab, Champotón / Jorge May

Pobladores de Xbacab despidieron con profundo pesar a Roger Isaac, de 24 años, quien formaba parte de la Guardia Nacional y perdió la vida en un trágico accidente a bordo de su motocicleta.

Pasajeros y chofer auxiliaron al hombre tras desplomarse durante el trayecto.

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Según algunas versiones, el joven derrapó cuando conducía su unidad; no obstante, otros testimonios apuntan a que pudo haber sido arrollado por un vehículo fantasma. Debido a esto, las autoridades ministeriales continúan investigando los hechos para esclarecer las causas del deceso.

Durante el cortejo fúnebre, familiares, amigos y pobladores caminaron por la carretera federal Champotón a Escárcega, interrumpiendo el tráfico por un instante. Al homenaje luctuoso también asistieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a despedir con honores a su compañero de armas.

En su último adiós estuvieron presentes sus padres, hermanos y su esposa, con quien procreó un hijo menor de edad.

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JGH

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