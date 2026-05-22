Golpe al bolsillo: Precio del pan subirá en Campeche desde el 1 de junio

A partir del primero de junio, el precio de la materia prima empleada por la industria panificadora sufrirá un aumento. Esta situación obligará a los más de 400 establecimientos del sector en el estado a modificar sus costos al consumidor final.

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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Campeche, Antonio Medina Balán, señaló que una de las principales preocupaciones es la pérdida de los precios preferenciales para el sector; es decir, los descuentos que antes recibían por el costal de harina de trigo pasarán a la historia.

Explicó que, previo a este ajuste y ante una caída en las ventas de hasta el 40 %, los panaderos ya han implementado medidas drásticas para sobrevivir a la crisis económica, tales como recortar horarios o suspender actividades algunos días de la provincia.

“En las últimas horas se dio a conocer que el primero de junio habrá un incremento en el costo del bulto de harina, lo que incidirá en el precio de la margarina, las grasas y la levadura”, advirtió el líder empresarial.

Finalmente, Medina Balán añadió que hoy más que nunca se necesita la unificación del sector para establecer un precio estandarizado del pan —una demanda que arrastran desde el año 2000—, ya que actualmente tanto comerciantes formales como informales fijan sus tarifas de manera libre basándose únicamente en el gramaje y peso del producto.

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JGH