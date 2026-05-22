Ribereños logran captura de cinco toneladas de chachí en litoral de Seybaplaya

Luego de casi mes y medio de racha complicada, un grupo de ribereños lanceadores, lograron un captura de 5 toneladas de pescado chachí en la zona de Seybaplaya.
Luciano Morales mejor conocido como El Americano explicó que los volúmenes de esta especie de escamas fueron localizados en un arrecife artificial por un grupo de pescadores originario de Villamadero, Seybaplaya.
De manera solidaria, continúo explicando, estos invitaron a dos lanchas más ribereñas para compartir la captura, haciendo un total de 12 pescadores beneficiados.
“Fue un cerco de aproximadamente 5 toneladas de chachí, un pescado muy común por el litoral. Llevábamos más de un mes y medio sin ganar un peso. Detalló vía telefónica.
Asimismo, indicó que la venta de este producto dejó una utilidad general de aproximada a los 75 mil pesos, aunque aclaró que de esta cantidad todavía se descuentan gastos operativos por concepto de combustible.