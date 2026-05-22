Hallan vapeadores, cosméticos y frituras en operativo mochila de secundaria en Ciudad del Carmen

Un operativo mochila realizado en la Escuela Secundaria Técnica número 40 generó posturas divididas entre los padres de familia. Mientras algunos tutores respaldan la revisión, otros aseguran que la medida sobrepasa los derechos de los menores.

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A través de un video difundido en redes sociales, se exhibieron los productos decomisados e introducidos en bolsas de plástico, entre los cuales destacaban desodorantes, suéteres, cosméticos y frituras. Una parte de la comunidad escolar consideró una "exageración" prohibir dichos artículos; sin embargo, otra fracción vio con buenos ojos el decomiso, argumentando que son objetos innecesarios para el entorno escolar y señalando la responsabilidad directa de los padres por permitir que sus hijos los lleven a las aulas.

Por otro lado, diversos testimonios afirman que en este tipo de revisiones también se han detectado cigarros y vapeadores, entre otros artículos de riesgo, los cuales —señalan— son adquiridos por los propios estudiantes mediante los recursos económicos que sus tutores les proporcionan.

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JGH