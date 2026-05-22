Miasis por gusano barrenador avanza en Campeche; acusan a la Secretaría de Salud de minimizar los casos

Luego de que la Secretaría de Salud (SSa) Federal confirmara el sexto caso de miasis humana por gusano barrenador en Campeche, integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado responsabilizaron a la dependencia estatal del avance sin control de esta infestación, al minimizar los efectos del padecimiento que representa un problema de salud pública a nivel nacional.

Además, las legisladoras acusaron que, a pesar de la alta cifra de ganado y otros animales infectados por la mosca Cochliomyia hominivorax, 921 desde el 20 de noviembre de 2024 al 18 de mayo de 2026, el Sector Salud no ha realizado campañas de concientización, a fin de que la población tome sus prevenciones, especialmente los adultos mayores.

Mientras, la SSa estatal a cargo de Josefa Castillo Avendaño, se negó a brindar información sobre el nuevo contagio, en qué municipio se diagnosticó, el sexo de la persona, la edad y el estado de salud del paciente afectado.

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La secretaria de la comisión, Tania Domínguez Fernández, acusó a la autoridad sanitaria de ocultar información desde la aparición de los primeros casos de gusano barrenador en el Estado, detectados inicialmente en ganado, y consideró que la falta de datos constituye una irresponsabilidad, al impedir que la ciudadanía conozca la magnitud del problema y adopte medidas preventivas.

Señaló que la confirmación del nuevo caso debe obligar a la SSa a transparentar el reporte epidemiológico y fortalecer acciones.

Domínguez Fernández recordó que los primeros casos de infestación comenzaron en Campeche desde 2025 y advirtió que actualmente la enfermedad representa un riesgo grave para personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas por ser los más vulnerables, debido a que el parásito aprovecha heridas o lesiones para desarrollarse en el organismo humano.

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La tercera vocal de la comisión, Delma Rabelo Cuevas, coincidió en que la dependencia estatal continúa minimizando el problema y criticó que, pese a que ya suman seis casos humanos confirmados, no se ha informado sobre las condiciones de salud de estos pacientes infectados.

Destacó que la mayoría de los casos involucran a ancianos, y exigió a la SSa no sólo transparentar la información sobre la evolución de la enfermedad, sino emprender campañas masivas de prevención y orientación para que la gente conozca los síntomas, factores de riesgo y medidas de protección.