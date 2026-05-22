Padres de Campeche rechazan adelantar el cierre del ciclo escolar al 26 de junio

Madres y padres de familia manifestaron su desacuerdo con la propuesta de la Secretaría de Educación (Seduc) de adelantar al 26 de junio la conclusión del ciclo escolar 2025‑2026 como medida para proteger a alumnas, alumnos y adolescentes de las altas temperaturas que se registran en Campeche.

Consideraron que la decisión podría afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes presentan rezagos académicos. No obstante, se pronunciaron a favor de modificar los horarios de entrada y salida de los planteles para evitar la exposición al calor durante las horas de mayor intensidad.

La Seduc informó que, para garantizar la integridad física y salvaguardar la salud de las y los estudiantes ante la ola de calor, las escuelas de nivel básico ajustaron desde ayer el horario de jornada escolar.

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Las modificaciones estarán vigentes hasta hoy. En educación inicial, primaria y los Centros de Atención Múltiple (CAM) del turno matutino, las actividades se desarrollarán de 08:00 a 12:00 horas; mientras que en preescolar el horario será de 09:00 a 11:30 horas. Para los planteles de primaria y CAM del turno vespertino, las clases se impartirán de 15:30 a 18:30 horas, sin receso.

En el caso de secundaria general y técnica, el turno matutino operará de 07:00 a 12:20 horas, mientras que el vespertino iniciará actividades a partir de las 15:30 horas. Por su parte, las escuelas telesecundarias mantendrán labores de 08:00 a 13:00 horas.

Marielena Martínez señaló que suspender anticipadamente las actividades académicas provocaría afectaciones tanto en el aprendizaje como en la dinámica familiar, y consideró que los estudiantes deben concluir sus programas educativos completos y que las autoridades tendrían que enfocarse en mejorar las condiciones de los planteles para enfrentar las altas temperaturas.

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En el mismo sentido, Nancy Moo se pronunció a favor de adelantar únicamente el horario de salida de los alumnos, pero no el cierre anticipado del ciclo escolar. Argumentó que “Reducir los días efectivos de clases obligaría a acelerar contenidos o dejar temas sin abordar. Además, Campeche enfrenta altas temperaturas cada año, por lo que es más viable ajustar los horarios”.

José Israel, en cambio, se mostró favorable a cualquier medida que contribuya a proteger la salud de los alumnos ante las altas temperaturas, aunque reconoció que muchas familias podrían verse afectadas por la modificación del calendario.

Por su parte, los padres de familia de Sabancuy aprobaron que se recorte el horario de clases. Carlos Rivero Jiménez, quien tiene una hija en preescolar, afirmó que a la hora de la salida de los niños hay mucho calor, por lo que ahora podrán irlos a buscar más temprano.

En tanto que Carmen Juárez Durán, quien tiene un niño que estudia primaria, sugirió que los días con más calor se suspendan las clases, como cuando hay lluvias, para no exponer a los menores, ya que son pocas las escuelas que cuentan con aire acondicionado y muchos alumnos corren riesgo de descompensarse

En Hopelchén, los padres de familia consideraron que desde abril debieron ajustar los horarios. Roberto Castellanos, cuyo hijo estudia en la primaria “Presidente Lázaro Cárdenas”, pidió mantener esta medida por lo que resta del ciclo escolar.

De su lado, doña Jaque Cauich, cuyo hijo estudia en la secundaria “Dr. Luis Álvarez Buela”, sugirió invertir para ventilar correctamente las aulas, ya que en cada salón hay hasta 30 alumnos y no todos los planteles cuentan con aire acondicionado, ni siquiera con ventiladores.

La Seduc explicó que continuará monitoreando las condiciones climáticas y, en caso de ser necesario, implementará nuevas acciones para garantizar el bienestar de alumnas, alumnos, maestras y maestros, procurando al mismo tiempo la continuidad del proceso de enseñanza‑aprendizaje en los planteles educativos de Campeche.