Cierran vecinos del Barrio de Guadalupe las calles por apagones relacionados con la falla de un transformador

Alrededor de las seis de la tarde, habitantes del Barrio de Guadalupe cerraron la calle 16 entre la 45 y la 47 como parte de una protesta dirigida en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los constantes apagones de energía que se han generado en los últimos días a causa de un transformador que se encuentra en mal estado y que no ha sido reparado pese a los constantes reportes.

Algunos vecinos del lugar mencionaron que desde hace un par de días se ha registrado esta situación.

Levantaron el reporte correspondiente a la Comisión, la misma que les brindó una solución temporal que no ayudó en mucho, dado que continuaron los bajones de electricidad.

Comentaron que debido a la cantidad de chispas que surgen desde el transformador, muchos de ellos se quedaban constantemente sin la energía eléctrica, afectándoles directamente no solo con el calor sino con la exposición de que sus electrodomésticos se echaran a perder por los “jalones” de luz.

Así mismo, la señora Celia Palma comentó que el cierre de la calle fue su última medida para que la CFE se presente en el lugar lo antes posible a reparar el transformador, pues por ratos vuelve la energía y por otros se va, a veces en todas las casas y en otras solo en la mitad, dejándolos a la expectativa y sin soluciones.