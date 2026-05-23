IMSS de Hecelchakán lleva más de 10 horas sin energía eléctrica tras explosión de transformador

El Hospital del IMSS de este municipio vivió un apagón histórico al quedarse sin energía eléctrica por más de 10 horas debido a la explosión de un transformador. El desperfecto, que generó chispas y tiró cables sobre la calle 31 del barrio de San Antonio, dejó las instalaciones del nosocomio sumidas en las tinieblas. La emergencia se agravó debido a que la planta de luz del hospital no funcionó, lo que desató la desesperación entre los pacientes que mitigaban el calor sin aire acondicionado, mientras empleados advertían sobre el riesgo de que se dañaran los lotes de vacunas.

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Los hechos ocurrieron después de las 11:00 de la noche del viernes, cuando estalló el transformador. El cortocircuito provocó que en otro poste, a una cuadra de distancia, se quemara la maleza frente a la casa del señor Carlos Leonides Ceh, lo que requirió la intervención de los bomberos para sofocar las llamas. Pese a la gravedad de la situación en el IMSS, donde peligraban pacientes y medicamentos costosos, el suministro eléctrico se restableció hasta las 9:00 de la mañana de este sábado.

Vecinos y trabajadores del nosocomio externaron que en los 45 años de historia del hospital jamás se habían quedado tanto tiempo sin energía, ya que usualmente entra en acción la planta de emergencia. Sin embargo, en esta ocasión el equipo obsoleto falló. Personal del lugar reveló que desde hace un mes llegó una planta de reemplazo que permanece asentada frente al edificio, pero presuntamente no hay dinero para los trabajos de instalación, lo que derivó en esta crisis.

Pacientes, trabajadores y estudiantes enfrentaron calor y oscuridad durante la noche. / Jorge Amado Caamal

Durante la mañana de este sábado, brigadistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribaron para reparar el daño, el cual afectó también a una gasolinera cercana sobre la carretera federal y dejó a oscuras todos los pabellones de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, donde los estudiantes pasaron la noche entre el calor y los mosquitos. Según los técnicos de la paraestatal, el estallido del transformador provocó un cortocircuito generalizado que causó pánico entre las familias de la zona por los fuertes estruendos en los postes.

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JGH