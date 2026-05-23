Pemex cede ante la presión: Destinará 5 mdp a granjas acuícolas de Atasta tras tres años de rezago

Productores acuícolas de la región recibieron una respuesta favorable por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que denunciaran un alarmante retraso de más de tres años en la consolidación del proyecto de granjas acuícolas en la Península de Atasta.

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Tras una visita de inspección a la zona por parte del gerente de Responsabilidad Social de la petrolera, César Raúl Ojeda Zubieta, la empresa paraestatal se comprometió formalmente a concluir las obras antes del mes de julio. El acuerdo no solo contempla finalizar la infraestructura, sino también la entrega inmediata de equipos especializados, alevines y alimento balanceado para garantizar la primera cosecha de mojarra tilapia a finales de este año.

Millonarias pérdidas por obras inconclusas

Hace apenas dos semanas, Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Altura, denunció el grave rezago de los proyectos impulsados por el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Pemex, detallando que aún faltaba terminar la construcción de 36 tinas. La Federación cuenta con 15 proyectos vigentes (10 de acuacultura y cinco de crianza de pavos); sin embargo, tres cooperativas permanecían completamente paralizadas debido a la falta de bombas de agua, electrificación y equipamiento esencial. Esta negligencia provocó la pérdida de casi 10 toneladas de alimento balanceado, el cual se descompuso en las bodegas al no poder ser utilizado.

Ante el reclamo generalizado, el funcionario de la petrolera realizó un recorrido por las sociedades cooperativas "Panlao", "Barlovento" y "La Manigua" en la Península de Atasta. Durante el encuentro, Pemex ratificó su compromiso de invertir cinco millones de pesos en sistemas de aireación, medición y manejo de cultivos acuícolas.

Hernández Maldonado señaló que los productores han decidido otorgar un voto de confianza a la empresa con la condición de que los insumos y los peces sean entregados a finales de julio para iniciar de inmediato el ciclo de producción y rescatar la economía de las familias pesqueras de la región.

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JGH