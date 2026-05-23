Se reportaron aproximadamente 20 a 30 disparos fuera de la Casa Blanca

Campeche / Sucesos

Llevaba una maleta: Resguardan a niño de 12 años hallado solo y desorientado en Campeche

Un menor de 12 años fue resguardado por policías tras ser localizado desorientado y solo sobre la avenida Siglo XXI, en Campeche.

Por Redacción Por Esto!

23 de may de 2026

Un menor de 12 años fue resguardado por policías en la avenida Siglo XXI.

Un menor de apenas 12 años de edad fue resguardado por elementos de la Policía Estatal luego de ser localizado caminando completamente desorientado sobre la avenida Siglo XXI. El jovencito, quien cargaba una maleta con algunas pertenencias, avanzaba con dirección a la unidad habitacional del mismo nombre, situación que llamó la atención de los agentes durante su recorrido de vigilancia en la zona norte de la ciudad.

Al percatarse de la vulnerabilidad del menor, los oficiales se aproximaron para cuestionarlo sobre su situación y brindarle auxilio. Sin embargo, al momento de responder sobre su domicilio y el paradero de sus padres o familiares, el niño comenzó a caer en diversas contradicciones, lo que generó una mayor preocupación entre los uniformados.

Al no poder proporcionar información clara sobre su lugar de origen ni lograr la localización de algún adulto responsable en el sitio, el menor fue abordado a una patrulla oficial bajo los protocolos de protección infantil. Posteriormente, fue trasladado a las instancias correspondientes para su resguardo inmediato y para dar inicio a la averiguación de los hechos en espera de localizar a su familia.

