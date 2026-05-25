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Abril, tercer mes más bajo para hoteles en Campeche en lo que va del 2026

La ocupación hotelera en Campeche cayó un 20% en abril de 2026, siendo el tercer mes más bajo del año según la AMHYM. En contraste, los primeros tres meses registraron un aumento del 10%.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

25 de may de 2026

1 min

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AMHYM alerta por caída histórica en ocupación hotelera
AMHYM alerta por caída histórica en ocupación hotelera / Alex Pech

Una caída del 20 por ciento registró la ocupación hotelera en abril, una de las más bajas en comparación con el 2024.

La ocupación hotelera de abril registró una disminución del 20 por ciento, una de las caídas más bajas en el sector, ya que en 2025 fue del 15 por ciento, tomando en comparación el 2024, considerado un buen año para los establecimientos de cuartos de hotel en la ciudad capital.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHYM), Héctor Cámara Mijangos, calificó como el tercer mes más bajo para los afiliados en lo que va del año.

La presidenta hizo referencia a investigaciones por presuntos recursos ilícitos contra Alejandro “Alito” Moreno.

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El organismo del sector turístico aplica una encuesta mensual con los afiliados de la asociación, con la que miden el registro de la ocupación hotelera. En los primeros tres meses de 2026 (enero, febrero y marzo) se mantuvo e incluso registró un aumento de un 10 por ciento.

Aunque en abril, cayó estrepitosamente la afluencia en un 20 por ciento, el porcentaje más alto en el decremento de visitantes que acuden a la entidad en el cuarto mes del año, con base en la encuesta realizada entre sus asociados.

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