Padres de familia respaldan operativo Mochila Segura en Campeche

Los padres de familia respaldan la reactivación e implementación del operativo “Mochila Segura” en las escuelas, anunciada por la Secretaría de Educación (Seduc) y descartaron que se violen los derechos humanos de los niños.

Michelle García respaldó la medida y afirmó que incluso estaría dispuesta a colaborar en las revisiones, y opinó que la supervisión de los menores debe comenzar en el hogar, aunque es importante reforzar los filtros de seguridad en los accesos de las escuelas.

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Por su parte, José Poot calificó como acertada la aplicación de revisiones sorpresa en los planteles y manifestó que la seguridad de los menores debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Aseguró que las escuelas tienen que ser espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia.

En el mismo sentido se pronunció Lizeth Manzanilla, quien consideró adecuado que las mochilas sean revisadas al ingreso de los planteles e indicó que los acontecimientos registrados en distintas escuelas del país y del Estado justifican estas medidas.

Igualmente, Jair Hernández coincidió en que el bienestar de los alumnos y de su entorno debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades y familias, aunque explicó que algunos menores pueden actuar por curiosidad o para impresionar a sus compañeros, llevando objetos inapropiados sin dimensionar los riesgos que representan.