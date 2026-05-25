“Seguimos siendo invisibles”: lesbianas en Campeche exigen atención y reconocimiento

Durante el último año, un promedio de 40 mujeres que se identifican como lesbianas han recibido apoyo legal o asesorías en cuanto al acceso a servicios de la salud, derechos a la familia y otras necesidades que, por uno u otro motivo, han sido invisibilizados.

Noticia Destacada Padres de familia respaldan operativo Mochila Segura en Campeche

La Asociación de Mujeres Libres y Diversas, antes colectivo, lamentó que aún en la actualidad este sector sigue siendo invisible para muchas instituciones, tanto en temas complejos como en aspectos básicos, siendo uno de estos los servicios de salud ginecológica.

Explicaron que esto afecta el desarrollo de las personas de este sector, al grado incluso de que no existen cifras oficiales de cuántas personas con estas preferencias hay en el estado de Campeche.

Pese a lo anterior, la agrupación destacó que la Marcha del Orgullo que se realiza cada año durante el mes de junio en Campeche será encabezada por su organización, como parte de las acciones para tener mayor representación.

"Durante décadas las mujeres lesbianas hemos sido invisibilizadas, tanto en las agendas públicas como en los actos políticos. Sufrimos un borrado sistemático que oculta nuestra realidad, nuestras familias y nuestras necesidades de salud", destacaron.

Cabe recordar que la ahora asociación civil está integrada por Jessica Ávila en la presidencia, Rocío Hernández como secretaria, Martha María Soler en la tesorería, Ilda Gómez como vocal y Anel Castillo en la vicepresidencia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH