IMSS se prepara para riesgos de salud durante el Mundial 2026; refuerza vigilancia epidemiológica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se encuentra preparado para responder de manera oportuna ante posibles riesgos emergentes de salud durante la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

De acuerdo con el Instituto, la estrategia incluye preparación institucional, coordinación intersectorial y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de proteger la salud pública, garantizar la seguridad sanitaria y mantener la continuidad operativa de los servicios médicos antes, durante y después del torneo.

La doctora Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explicó que el Seguro Social trabaja con una visión preventiva y multiamenaza.

Señaló que el Instituto no esperará a que ocurra una contingencia para reaccionar, sino que desde ahora fortalece sus capacidades para anticiparse a escenarios de riesgo.

IMSS capacita a personal médico rumbo al Mundial 2026

Como parte de la preparación para el Mundial, el IMSS ha realizado 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, en los que han participado mil 301 profesionales de la salud.

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Además, se han socializado seis guías operativas y se capacitó a 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE). Estas acciones buscan homologar criterios de atención, acelerar la respuesta institucional y ampliar la cobertura operativa en caso de emergencias sanitarias.

Alvarado González destacó que la instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, ha sido preparar al Instituto de forma seria, estructurada y anticipatoria, tanto para los retos específicos del Mundial 2026 como para dejar capacidades instaladas ante futuras emergencias de salud o desastres.

IMSS refuerza vigilancia ante brotes de ébola

El comunicado también señala que, ante los recientes brotes de ébola por la especie Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, así como la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud, el IMSS mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.

La doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, explicó que el protocolo contempla búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles, aislamiento inmediato, notificación técnica y coordinación con autoridades sanitarias.

¿Cuándo se considera un caso sospechoso?

El IMSS detalló que la sospecha clínico-epidemiológica inicia cuando una persona presenta fiebre súbita mayor a 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles y antecedente de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.

⚽ El #IMSS fortalece la vigilancia epidemiológica y la preparación institucional rumbo al #Mundial2026.



✔️ Más de 1,300 profesionales capacitados.

✔️ 20 UMAE fortalecidas.

✔️ Protocolos y respuesta coordinada ante riesgos sanitarios.



🩺 https://t.co/ai0suMoPf9 pic.twitter.com/4t0Q8pwakb — IMSS  (@Tu_IMSS) May 25, 2026

La institución también reforzará la protección del personal de salud mediante el uso de equipo especializado, seguimiento de contactos y coordinación para diagnóstico confirmatorio.

Para orientación sobre este virus, el IMSS puso a disposición el teléfono 55 5337 1845, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud federal.

El Instituto reiteró que la vigilancia epidemiológica será clave para garantizar eventos internacionales seguros mediante detección oportuna, respuesta coordinada y continuidad de los servicios de salud.

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