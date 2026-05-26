Síguenos

Última hora

Internacional

ONU alerta récord de conflictos desde 1945: Guterres advierte carrera armamentista y crisis humanitaria

Campeche

Liberan a conductora involucrada en accidente de la López Portillo, Campeche

La Fiscalía liberó a la conductora involucrada en el accidente de la López Portillo tras peritajes y videos del C-5 que deslindarían responsabilidad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fiscalía dejó en libertad a conductora involucrada en accidente de la López Portillo.
Fiscalía dejó en libertad a conductora involucrada en accidente de la López Portillo. / Por Esto!

Fue puesta en libertad Crisandrea F. T. luego de que autoridades ministeriales concluyeran el análisis técnico y pericial del accidente registrado sobre la avenida José López Portillo, donde un joven resultó gravemente lesionado.

Apicultores disidentes buscan recuperar la mielera

Noticia Destacada

Prevén embargo de la empresa Miel y Cera, por conflicto legal

El resultado del peritaje y de los videos obtenidos por el sistema C5 determinaron presuntamente que Adrián Uriel C. I. intentó cruzar corriendo la transitada avenida, impactándose contra la parte lateral de la unidad cuando esta circulaba sobre su carril con preferencia.

La mujer permaneció en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) bajo investigación por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo; sin embargo, el Ministerio Público determinó dejarla en libertad al considerar que no tuvo responsabilidad directa en el percance.

Mientras tanto, Adrián Uriel continúa internado en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde permanece bajo estricta observación médica debido a las lesiones sufridas, entre ellas un traumatismo craneofacial derivado del fuerte impacto.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

Te puede interesar