Liberan a conductora involucrada en accidente de la López Portillo, Campeche

Fue puesta en libertad Crisandrea F. T. luego de que autoridades ministeriales concluyeran el análisis técnico y pericial del accidente registrado sobre la avenida José López Portillo, donde un joven resultó gravemente lesionado.

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El resultado del peritaje y de los videos obtenidos por el sistema C5 determinaron presuntamente que Adrián Uriel C. I. intentó cruzar corriendo la transitada avenida, impactándose contra la parte lateral de la unidad cuando esta circulaba sobre su carril con preferencia.

La mujer permaneció en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) bajo investigación por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo; sin embargo, el Ministerio Público determinó dejarla en libertad al considerar que no tuvo responsabilidad directa en el percance.

Mientras tanto, Adrián Uriel continúa internado en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde permanece bajo estricta observación médica debido a las lesiones sufridas, entre ellas un traumatismo craneofacial derivado del fuerte impacto.

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