Ayuntamiento de Campeche arranca operativos contra mototortilleros en Samulá

Presionados por reclamos del sector de la masa y la tortilla, el Ayuntamiento de Campeche dio inicio a los operativos contra mototortilleros en el municipio, a fin de regular este sector económico que representa una competencia desleal para las tortillerías.

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En el poblado de Samulá se realizaron estas acciones, donde personal de la alcaldía se apersonó con los repartidores del alimento, a quienes se les solicitó el permiso para la venta en la ciudad. Además de esto, también acudieron a algunas tortillerías del poblado, donde recomendaron a los trabajadores del sector no salirse de sus zonas de reparto, respetar el reglamento municipal y otros requerimientos. Cabe señalar que, para las acciones, los elementos municipales fueron respaldados por policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Reglamento

De acuerdo con reclamos del sector comercial, la principal queja contra el Ayuntamiento es la falta de cumplimiento del Reglamento de Molinos y Tortillerías, principalmente donde se contemplan las regulaciones del servicio a domicilio en el artículo 19.

A la letra, la norma dice: “Cada molino o tortillería tendrá derecho a contar con cuatro repartidores a domicilio y únicamente podrán repartir los productos en los domicilios ubicados a un radio de un kilómetro a la redonda del molino o tortillería. Ningún repartidor podrá ejercer su actividad a una distancia menor de doscientos cincuenta metros de otro molino o tortillería”.

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JGH