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Quintana Roo / Cancún

Red Bienestar en Cancún: Fecha y horarios para aprovechar los servicios médicos

Únicamente será un día en el que el personal de salud se encontrará disponible para los ciudadanos de Cancún.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

26 de may de 2026

1 min

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Red Bienestar en Quintana Roo
Red Bienestar en Quintana Roo / Especial

Hoy martes en Cancún se estarán ofreciendo servicios médicos como tamizajes, vacunación, detección de diabetes/hipertensión y orientación en salud reproductiva.

Por lo que se ha anunciado los horarios de atención, ubicación exacta y cada uno de los servicios.

Los beneficiarios deberán acudir con cierta documentación para recibir el apoyo alimentario

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Lugar y horarios

Los cancunenses podrán acudir al Palacio Municipal ubicado en la Avenida Tulum de la SM 5

En el caso de los horarios, los servicios estarán disponibles a las 9:00 am hasta las 13:00 horas.

Cada uno de los servicios son completamente gratuitos

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Servicios (prevención de enfermedades)

  1. Tamizajes:
  • Glucosa capilar
  • Presión arterial
  • IMC y signos vitales
  • Pruebas de VIH, Sífilis y hepatitis
  1. Aplicación de esquemas de vacunación (infantil, adultos mayores, campañas especiales)
  2. Detección oportuna de enfermedades: Diabetes, hipertensión
  3. Promoción del uso de métodos anticonceptivos

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