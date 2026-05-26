Red Bienestar en Cancún: Fecha y horarios para aprovechar los servicios médicos

Hoy martes en Cancún se estarán ofreciendo servicios médicos como tamizajes, vacunación, detección de diabetes/hipertensión y orientación en salud reproductiva.

Por lo que se ha anunciado los horarios de atención, ubicación exacta y cada uno de los servicios.

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Lugar y horarios

Los cancunenses podrán acudir al Palacio Municipal ubicado en la Avenida Tulum de la SM 5

En el caso de los horarios, los servicios estarán disponibles a las 9:00 am hasta las 13:00 horas.

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Servicios (prevención de enfermedades)

Tamizajes:

Glucosa capilar

Presión arterial

IMC y signos vitales

Pruebas de VIH, Sífilis y hepatitis