Las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron inundaciones y severos encharcamientos en diversas vialidades de la capital del Estado, afectando la circulación vehicular y peatonal, además de obligar a estudiantes y trabajadores a correr para resguardarse del aguacero y la actividad eléctrica.

Autoridades reportaron alto nivel de agua en avenidas y colonias de la ciudad, mientras elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se mantienen desplegados en distintos puntos para brindar apoyo y monitoreo.

Entre las vialidades afectadas se encuentran la avenida Concordia, San Caralampio por Villacabra, avenida Álvaro Obregón por Cuauhtémoc, Presidentes de México, avenida Jaina y avenida Miguel Alemán, además de otros sectores donde el agua complicó el tránsito.

Noticia Destacada Campeche bajo lluvias intensas; reportan calles inundadas y tormentas

También se reportó la volcadura de un vehículo publicitario sobre la avenida Maestros Campechanos y deslaves en la avenida López Portillo, en zonas donde se ejecutan obras hidráulicas a cargo de la Alcaldía de Campeche.

Vecinos de colonias como Flor de Limón denunciaron anegaciones en calles y accesos, lo que dificultó el paso de automóviles, motocicletas y peatones.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam), las precipitaciones son ocasionadas por un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el suroeste de Campeche, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y la circulación de alta presión sobre el Golfo de México.

Estos sistemas favorecerán en el Estado ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante las próximas horas y días.

Fuertes lluvias se registran en Campeche; autoridades mantienen vigilancia por tormentas

Para este jueves y viernes se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, algunas intensas puntuales, con riesgo alto en gran parte del territorio estatal.

Asimismo, la autoridad emitió alerta por lluvias moderadas a fuertes para municipios como Campeche, Seybaplaya, Champotón, Hopelchén, Calakmul, Carmen y Palizada.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a conductores y peatones a extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar cruzar zonas inundadas o calles con corrientes de agua.

También recomendaron mantenerse informados a través de medios oficiales y evitar difundir rumores sobre las condiciones climatológicas o posibles afectaciones.