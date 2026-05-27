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Lluvias favorecen captura de escama en muelles de Campeche

Pescadores de Campeche confían en que las lluvias aumenten la captura de escama. Reportan promedios bajos de 15 a 20 kilos por embarcación.

David Vázquez

Por David Vázquez

27 de may de 2026

1 min

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Capturas bajas podrían mejorar con lluvias en San Francisco de Campeche
Capturas bajas podrían mejorar con lluvias en San Francisco de Campeche

Los bajos promedios de captura en los muelles de San Francisco de Campeche, de 15 a 20 kilogramos por embarcación de los últimos días, podrían mejorar con las lluvias, que limpian las zonas de costa, mueven la basura y propician el arribo de las especies de escama.

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Ante el pronóstico de que las lluvias seguirán en los siguientes días, pescadores como Rodrigo Uc, Fabián Sánchez y Virgilio Pérez destacaron que las precipitaciones no son una limitante para los hombres de mar, al contrario, son una bendición para sus actividades tras las altas temperaturas de las últimas semanas.

Los pescadores Rodrigo Uc y Fabián Sánchez destacaron que en esta jornada no hubo cierre de refugios de abrigo, pese a los alertamientos de Protección Civil en cuanto a las lluvias.

Señalaron que: “La lluvia no afecta, al contrario, genera que hasta se acerque más el pescado. Incluso por eso hay veda de cazón, ya que la especie se acerca a la costa, entra a parir a las orillas”, explicaron.

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