Sheinbaum Pardo confirma participación de agentes de la CIA en operativo en Chihuahua y revela que fueron retirados de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) participaron en el operativo realizado el pasado 19 de abril en Chihuahua contra un presunto narcolaboratorio, aunque aclaró que no contaban con la acreditación requerida para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, tras conocerse la presencia de los agentes estadounidenses, el Gobierno de México solicitó formalmente su salida del país mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos.

“Se pidió a la embajada que se retiraran del país, a través de una nota, y se retiraron”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum revela que dos agentes de la CIA fallecieron

La presidenta detalló que en el operativo participaron cuatro elementos de la CIA, de los cuales dos murieron y los otros dos abandonaron México luego de la solicitud realizada por el gobierno federal.

Según explicó, el problema no fue el ingreso de los agentes al país, sino que éstos no notificaron ni gestionaron ante las autoridades mexicanas la autorización correspondiente para llevar a cabo actividades de inteligencia.

“Ellos sí entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”, sostuvo Sheinbaum.

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Agentes ingresaron como turistas y con pasaportes diplomáticos

La mandataria federal explicó que los agentes estadounidenses ingresaron al país utilizando pasaportes diplomáticos y también bajo calidad migratoria de turistas, situación que encendió las alertas una vez que se confirmó su intervención en el operativo de seguridad realizado en Chihuahua.

La presidenta reiteró que en México existe un protocolo específico para que funcionarios extranjeros puedan participar en tareas relacionadas con inteligencia o seguridad.

Dicho procedimiento, señaló, debe contar con autorización previa tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Gabinete de Seguridad federal.

Gobierno mexicano pidió regularizar situación o abandonar el país

En ese contexto, el gobierno mexicano planteó dos opciones: que los agentes se registraran formalmente para desempeñar labores de inteligencia o que abandonaran el país.

Claudia Sheinbaum indicó que, una vez detectada la participación de los agentes de la CIA, se abrió comunicación entre la embajada estadounidense y la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir su situación.

Finalmente, los dos sobrevivientes optaron por salir de México.

#DePlaneta | #México solicitó a dos agentes de la CIA que se retirarán del país, al no contar con un permiso para ejercer labores de inteligencia dentro de este. Los oficiales estaban vinculados a un procedimiento contra el narcotráfico en Chihuahua, donde murieron otros dos.… pic.twitter.com/SBRvRI1HOh — Diario El Salvador (@elsalvador) May 27, 2026

Sheinbaum insiste en respeto a la soberanía nacional

La presidenta enfatizó que la cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse bajo reglas claras y respetando plenamente la soberanía nacional.

El caso ocurre en medio del debate sobre la participación de agencias estadounidenses en operativos de seguridad dentro del territorio mexicano y la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum también se producen luego de que en días recientes asegurara que inicialmente no tenía conocimiento sobre la presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en el operativo realizado en Chihuahua.

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