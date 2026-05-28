Vocalista de Los Acosta sufrió una agresión en la cara en pleno concierto: VIDEO

El famoso grupo de Los Acosta tuvo un momento un tanto complicado en una de sus presentaciones, pues mientras se estaban entregando a su público en el escenario, uno de los asistentes lanzó un objeto el cual le pegó de forma directa a su vocalista.

Esta situación no solo sorprendió a los asistentes, también a Ricardo Acosta, quien reaccionó de manera muy molesta, por lo que solicitó que el agresor fuera sacado del evento, pues no iba a tolerar esas situaciones.

Noticia Destacada ¿Quién pone la música? Misterioso local del Centro Histórico de Campeche causa pánico en la madrugada

Vocalista de Los Acosta es agredido en pleno concierto

Estos hechos ocurrieron durante una de sus presentaciones, mientras estaba interpretando uno de sus grandes éxitos, uno de los asistentes arrojó un sombrero al escenario, el cual le pegó en la cara al vocalista de Los Acosta, quien frenó su presentación y le mandó un mensaje al público.

Noticia Destacada Noche Blanca Mérida 2026: horarios, sedes y artistas que no te puedes perder

"Edúcate, porque yo no me llevo contigo. Saquen a este wey de aquí. Respétenme, que yo no te he faltado al respeto. Que lo saquen. No te lo voy a permitir"

El cantante mantuvo su postura de no cantar, hasta que el equipo de seguridad fue con el agresor y lo retiró del lugar, una vez que esto concluyó, el famoso continuó con el espectáculo.

¿No soportó? 😬🎤 En pleno concierto, el vocalista de Los Acosta se molestó luego de que una persona del público le aventara un sombrero mientras estaba en plena presentación y él detuvo el concierto y porque se mostró molesto e inmediatamente el momento se volvió viral en redes… pic.twitter.com/2adxwH3ITt — Plano Informativo (@Planoinforma) May 27, 2026

Los Acosta piden perdón por la reacción de su vocalista

Después de que esta situación se hiciera viral, algunos usuarios en redes sociales, explotaron en contra de la polémica reacción del cantante. Ahora, tras los múltiples mensajes que generaron una indignación la agrupación lanzó un comunicado:

“Reconocemos que la reacción posterior ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa. Agradecemos profundamente a toda la gente que esa noche disfrutó del concierto con respeto, cariño y alegría, porque ustedes representan la verdadera esencia de nuestros eventos”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal