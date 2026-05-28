Secundaria Técnica 24 de Chicbul celebra 39 años de historia con festival folklórico

El jueves 28 de mayo, la Escuela Secundaria Técnica No. 24 de Chicbul, Carmen, Campeche, llevó a cabo la celebración de su XXXIX Aniversario Conmemorativo, recordando con orgullo 39 años de historia, trabajo y compromiso con la educación de su comunidad.

Noticia Destacada Presuntos responsables fueron detenidos por detonaciones de arma de fuego en Alfredo V. Bonfil, Campehe

La Escuela Secundaria fue fundada en 1987, convirtiéndose en un espacio donde generaciones de estudiantes han construido sueños, aprendizajes y proyectos de vida. La Escuela Secundaria Técnica 24 continúa fortaleciéndose como una institución comprometida con la formación académica, cultural y humana de sus jóvenes.

Actualmente, la institución educativa cuenta con una plantilla de 33 trabajadores, integrada por docentes, personal administrativo, prefectura, trabajo social, personal PAAE y personal de apoyo, quienes día a día contribuyen con vocación y compromiso al desarrollo de la escuela.

De igual manera, cuentan con una comunidad estudiantil de aproximadamente 260 alumnos, quienes representan el presente y el futuro de esta institución académica que por 39 años ha estado en funciones.

A lo largo de estos 39 años, la escuela ha sido guiada por distinguidos directores que dejaron huella en la historia institucional:

Directores de nuestra historia:

• Mtro. Hugo Chan Naal — Director fundador• Mtro. Ramón León Acosta• Mtro. Pedro Venancio Collí Dzib• Mtro. Alberto Vivas Cruz• Mtro. Ezequiel Más Más• Mtro. Fernando Dzul Tun• Mtra. Olivia Peralta Sánchez• Dr. Elías Morales García — Director actual

Concurso de Bailes Folklóricos

Para festejar los 39 años de fundación de la Escuela Secundaria se realizó el Concurso de Bailes Folklóricos “Raíces y Tradiciones”, como parte de las actividades culturales y conmemorativas preparadas para este aniversario, fortaleciendo las tradiciones y el orgullo por las raíces mexicanas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH