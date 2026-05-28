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Campeche / Sucesos

Camión arrolla a sujeto en inmediaciones del mercado principal de Campeche y lo deja grave

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado por un camión de carga cerca del mercado Pedro Sainz de Baranda, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de may de 2026

1 min

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Hombre terminó grave tras ser atropellado cerca del mercado principal.
Hombre terminó grave tras ser atropellado cerca del mercado principal. / Dismar Herrera

Un hombre, presuntamente identificado como “diablero”, fue trasladado en estado crítico al hospital tras ser atropellado por un camión de carga en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sáinz de Baranda.

Tiktoker captó el extraño fenómeno en la calle 53 de Campeche.

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El accidente ocurrió cuando la víctima intentó cruzar la calle Costa Rica, presuntamente sin la precaución debida, momento en el que fue embestido por la pesada unidad que circulaba con preferencia. Tras el impacto, el chofer del camión detuvo la marcha de inmediato.

Ciudadanos, compañeros de trabajo y locatarios del centro de abastos se aproximaron rápidamente para intentar auxiliarlo; sin embargo, al percatarse de la gravedad de sus heridas y de la abundante pérdida de sangre, solicitaron el apoyo urgente de las autoridades a través del número de emergencias.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia al hospital en calidad de grave. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGECAM) para el deslinde de responsabilidades, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

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