Sedena activa apoyo en Campeche tras inundaciones de hasta un metro en la Miguel Alemán

Tras las torrenciales lluvias que arribaron la tarde de este jueves 28 de mayo a la capital, causando intensas afectaciones en la movilidad urbana por graves inundaciones en diferentes puntos de la ciudad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se unieron a las múltiples brigadas encargadas de desazolvar alcantarillas y calles encharcadas.

Noticia Destacada Disputa familiar por un celular con imágenes sensibles moviliza a la policía en Ciudad del Carmen

Varios puntos conocidos de la ciudad resultaron afectados, principalmente avenidas y glorietas, por lo que tras el paso de las lluvias fueron desplegadas distintas autoridades para realizar labores de limpieza y drenado de calles y alcantarillas.

Asimismo, personal de la Secretaría de Defensa participó en las labores realizadas en el barrio de Guadalupe, específicamente en zonas de la avenida Miguel Alemán, frente a la iglesia y en la glorieta de María Lavalle Urbina, puntos considerados propensos a inundaciones debido a su cercanía con el nivel del mar y el sistema de drenaje.

Dichas operaciones fueron impulsadas tras los múltiples reportes de vehículos varados por las fuertes corrientes de agua que cubrieron importantes tramos viales de la zona, afectando tanto a peatones como a conductores de camiones y vehículos particulares, quienes enfrentaron niveles de agua de hasta un metro de profundidad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH