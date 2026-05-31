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Yucatán / Sucesos

Detienen a hombre en Celestún por reportar falso accidente en carretera a Kinchil

Un hombre reportó un falso accidente en la carretera Celestún-Kinchil.

Por Redacción Por Esto!

31 de may de 2026

1 min

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Un hombre reportó un falso accidente en la carretera Celestún-Kinchil.
Un hombre reportó un falso accidente en la carretera Celestún-Kinchil. / Especial

Un hombre identificado como Manuel “N”, originario de Celestún, fue detenido luego de realizar publicaciones y reportes falsos sobre un supuesto accidente ocurrido en la carretera Celestún-Kinchil, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron ayer, cuando el ciudadano difundió información falsa relacionada con una emergencia vial, lo que movilizó recursos y atención de las corporaciones de seguridad y auxilio del puerto.

Como parte del protocolo de seguridad, las visitas quedaron suspendidas durante este domingo

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Tras las investigaciones correspondientes, las autoridades procedieron con la detención de Manuel “N”, quien será puesto a realizar trabajos comunitarios como parte de las acciones derivadas de su conducta.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Celestún señaló que “la seguridad y salud de las personas de nuestro puerto no es un juego”, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar este tipo de actos que pueden afectar la atención de emergencias reales.

Un conductor perdió el control de su camioneta y terminó montado sobre los barandales del puente de la calle 40, en la colonia Manigua.

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Asimismo, las autoridades destacaron que cada minuto resulta fundamental al momento de salvar vidas, por lo que hicieron un llamado a actuar con responsabilidad al utilizar redes sociales o realizar reportes a los cuerpos de emergencia.

Finalmente, el gobierno municipal reconoció la colaboración de los familiares del detenido, quienes decidieron ponerlo a disposición de la autoridad.

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