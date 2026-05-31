El costo de cuidar en Campeche: Sin sueldo, con consultas de 2 mil pesos y el 80% sostenido por mujeres

Los problemas de salud y el paso de los años son algo que cobra factura hasta a las personas más fuertes, realidad que han vivido las familias cuidadoras Cutz Parra y Espino Hernández, a cargo de una adulta mayor y un adulto con afectaciones cerebrales.

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Sus realidades en los últimos años han originado cambios en sus rutinas, complicaciones económicas, necesidad de diversificarse para obtener ingresos e incluso roces familiares.

Además, el tema económico orilla a muchas familias a no contratar especialistas, tal y como lo explicó el médico Leonardo Bello, quien estimó que una consulta supera los dos mil pesos, a lo que se suman gastos de medicamentos, que cuestan hasta mil pesos.

El tema toma relevancia en el marco de los números que dio a conocer la Secretaría de la Inclusión en cuestión de las personas cuidadoras, una población aproximada de mil 280 personas a cargo de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Según los datos oficiales, del total, más del 80 por ciento son mujeres y menos del 20 por ciento hombres; mismos que en más del 90 por ciento no reciben remuneración por esta labor.

Con lágrimas y un nudo en la garganta, Josefa Espino, a cargo de Guillermo Espino, recordó que estos últimos años han sido de lucha constante por la salud y recuperación de su hijo, quien en el peor momento no podía ni caminar.

Agradeció los avances en la salud, recordando también los retos que esto les generó, mismos que pudieron surcar gracias al apoyo de sus otras hijas, hermanas, familia y amigos, pues hubo días de odisea, viajando a ciudades como Mérida o de muchas horas en hospitales de la ciudad.

Pese a lo anterior recordó que, los hijos de Guillermo juegan un papel muy importante en su lucha, pues si bien el pronóstico de recuperación es a un año más, los menores son pilares para la esperanza.

En el caso de Adrián Cutz, recordó que su señora madre, Ofelia, mayor de 80 años, en ocasiones tiene comportamientos fuera de lo que se espera de un adulto, lo cual se estima es normal en las personas de la tercera edad.

Reconoció que gracias al apoyo de su familia, como su esposa e hijos, ha podido cumplir con la responsabilidad de cuidar de su madre, pues cada uno tiene diferentes responsabilidades, desde lo profesional y en temas personales.

Volviendo con Leonardo Bello, agregó que en el cuidado de sectores vulnerables en el hogar, las necesidades son múltiples, desde mover a las personas que no pueden hacerlo por su cuenta para evitar problemas de úlceras que pueden derivar en infecciones.

Además, recordó que el aseo diario es indispensable, así como los aspectos de alimentación e hidratación constante, siempre con el apoyo de chequeos médicos, pues hay enfermedades que pueden descontrolarse como la diabetes o la hipertensión, sobre todo cuando el adulto mayor o persona con discapacidad no puede expresarse.

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JGH