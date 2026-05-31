Tras 12 años vuelven las corridas en ruedo artesanal para celebrar el Día del Padre en Hopelchén

La agrupación de Cabalgantes Cheneros festejará el Día del Padre el próximo domingo 21 de junio con una corrida de toros en un ruedo artesanal con palcos tradicionales. Con el objetivo de avanzar en los preparativos, desde este fin de semana iniciaron los trabajos de perforación en el suelo para edificar las estructuras de madera.

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Durante una reunión celebrada en un conocido centro social y de recreación, ubicado en el kilómetro 89 de la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón, los más de 40 cabalgantes acordaron rescatar las tradiciones locales a través de este evento que, si bien es de menor impacto en comparación con la feria anual de la ciudad, busca revivir la construcción del tablado tradicional. El cartel oficial de los toreros y ganaderías se dará a conocer posteriormente.

En voz de Daniel España, los miembros de la organización señalaron que el festejo se realizará en la propiedad del profesor jubilado Carlos Alejandro Acosta Ramos, sede del mencionado centro de recreación que sirve como su punto de encuentro habitual.

Las actividades dedicadas a los jefes del hogar iniciarán a las 12:00 del día con una cabalgata en la que participarán más de 50 jinetes procedentes de la cabecera municipal, así como de las localidades de Dzibalchén, Xkanhá y Bolonchén de Rejón, entre otras. El contingente partirá de la avenida Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, recorrerá la avenida Desiderio Ortegón Cauich hacia el Centro de la ciudad, y tomará la calle 20 hasta conectar con la avenida Chenes Siglo XXI para finalmente enfilarse hacia la sede del evento.

Al llegar al recinto, y de manera previa a la corrida de toros, se llevarán a cabo competencias ecuestres y ganaderas como carreras argentinas a caballo, monta de toros, vaquillas al lazo y toreo, además de rifas de artículos propios de la Charrería. La fiesta brava estará amenizada por una charanga tradicional y contará con la supervisión de un juez de plaza.

Finalmente, España indicó que próximamente la agrupación se constituirá de manera legal. Detalló que el ruedo artesanal contará con 48 palcos tradicionales y la estructura permanecerá de manera fija para la realización de futuras charlotadas. Cabe destacar que el último evento taurino que contó con un ruedo de este tipo en la ciudad de Hopelchén se registró en el año 2014, durante la Feria de la Miel y el Maíz.

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JGH