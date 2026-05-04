Alivio al calor en Campeche: Frente Frío 48 traerá lluvias y fuerte viento

Actualmente, el Frente Frío número 48 se encuentra extendido sobre el Canal de Yucatán, a la vez que ha comenzado a modificar sus características mientras se disipa gradualmente. Sin embargo, los remanentes de la línea frontal y de la masa de aire frío que lo impulsan interactúan con la afluencia de aire marítimo proveniente desde el Mar Caribe, junto con una vaguada inducida al interior de la Península, manteniendo el potencial de lluvias en el Estado de Campeche.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente caluroso con condiciones atmosféricas inestables permanecerá en el Estado de Campeche. Se prevé que continúe el potencial de lluvias dispersas, desde ligeras a moderadas con algunas ocasionalmente fuertes, entre los 5 a 25 milímetros de altura.

Además, derivado de la constante afluencia de aire marítimo proveniente del Mar Caribe, que mantiene la advección de humedad hacia el interior de la Península de Yucatán, continuará la onda de calor sobre la región. La temperatura estimada más alta será de 36 grados, marcando un descenso considerable, mientras que la mínima alcanzaría los 20 grados.

Asimismo, los efectos antes mencionados se verán acompañados por viento de componente del este y noreste, con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas desde 30 hasta 50 kilómetros. Este fenómeno favorecerá al pronóstico de chubascos, afectando principalmente a las regiones oriente, sur y suroeste del Estado de Campeche.

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JGH