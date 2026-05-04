¿Cómo participar? Carrera en Ciudad del Carmen apoyará a personas con discapacidad

Promover la empatía, el respeto y la inclusión, con enfoque en la obtención de recursos para la adquisición de materiales y equipos para personas con discapacidad, es el objetivo de la cuarta edición de la carrera “Llanta de Perro por la Inclusión”. Este evento se realizará en julio próximo y busca, a través del deporte, construir espacios más accesibles, empáticos y con oportunidades reales para todas las personas, pues solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa donde la diversidad se respete y se valore.

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Durante la rueda de prensa, Yeni Aes Hernández, presidenta de la Asociación Civil Llanta de Perro, acompañada por Luis Francisco Durán Solano, coordinador del Centro Comunitario Casa Grande, y de Pedro Cajún, coordinador deportivo, se destacó que uno de los principales objetivos es garantizar que los espacios y actividades sean accesibles para todos, incluyendo a personas usuarias de silla de ruedas, quienes podrán participar en categorías especialmente diseñadas.

En este sentido, se explicó que habrá una categoría para personas en silla de ruedas de manera independiente y otra en la que podrán participar con el apoyo de corredores voluntarios, quienes los acompañarán durante el recorrido. Los organizadores subrayaron que esta iniciativa representa un avance importante en materia de inclusión, ya que por primera vez se contempla formalmente la participación de este sector dentro de la competencia, promoviendo así la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

Detalles del recorrido y categorías

La carrera contempla un recorrido de seis kilómetros sobre el Malecón Costero, partiendo desde la Glorieta de Nelson Barrera hasta la zona del barco pirata y extendiéndose hacia la avenida Paseo del Mar, lo que permitirá a los participantes prepararse para futuras competencias como medios maratones y maratones.

Evento busca recaudar fondos para materiales y equipos. / Perla Prado Gallegos

Asimismo, se informó que el evento contará con tres principales categorías: libre, por equipos y la categoría incluyente, con el objetivo de atraer tanto a atletas experimentados como a participantes recreativos. Los organizadores enfatizaron que no es necesario ser corredor profesional, ya que cualquier persona puede sumarse, incluso caminando, contribuyendo así a la causa social.

Inscripciones y meta de participación

La meta es alcanzar al menos 500 participantes, quienes además de formar parte del evento recibirán un kit personalizado. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse tanto en línea como en puntos físicos ubicados en la ciudad, incluyendo establecimientos del malecón costero y centros deportivos.

El evento, programado para el próximo 12 de julio, contará con el respaldo de diversas empresas y organizaciones que han decidido sumarse como patrocinadores, destacando el compromiso del sector privado con iniciativas de impacto social, salud y cultura deportiva.

Durante la presentación también se contó con la participación de atletas de alto rendimiento, quienes hicieron un llamado a la comunidad deportiva a sumarse y difundir la iniciativa, destacando que este tipo de eventos no solo ayudan en la preparación física, sino que también fortalecen valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.

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Finalmente, los organizadores reiteraron la invitación abierta a toda la ciudadanía para participar en esta carrera con causa, recordando que más allá de la competencia, el objetivo principal es apoyar a quienes más lo necesitan y demostrar que el deporte puede ser una herramienta de cambio social.

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JGH