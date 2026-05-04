Aumentan avistamientos de jaguar en Calakmul; población crece en México

La Reserva de la Biosfera de Calakmul continúa registrando un notable aumento en los avistamientos de jaguar, consolidándose como uno de los principales refugios de este felino en México.

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Este repunte se alinea con los resultados del Tercer Censo Nacional del Jaguar 2024, realizado por la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar junto con la UNAM y otras instituciones, que estima una población nacional de 5,326 ejemplares.

Datos del censo completo

2010: Aproximadamente 4,100 jaguares.

Aproximadamente 4,100 jaguares. 2018: 4,800 jaguares.

4,800 jaguares. 2024: 5,326 jaguares.

Esto representa un aumento del 30% desde 2010 y un 10% entre 2018 y 2024.

Últimos avistamientos reportados por guías locales

En las últimas semanas, los guías turísticos de Calakmul han documentado varios encuentros destacados:

El más reciente, compartido ayer, 3 de mayo: Un imponente jaguar fue grabado adentrándose entre el monte de la selva, caminando con total tranquilidad a solo metros de la carretera. El video, difundido por guías locales , ha generado gran entusiasmo entre seguidores de la reserva.

, ha generado gran entusiasmo entre seguidores de la reserva. El 20 de abril: Un jaguar y un pavo ocelado fueron captados caminando juntos por la orilla de una carretera dentro de la reserva, en una escena poco común que muestra el equilibrio del ecosistema .

fueron captados caminando juntos por la orilla de una carretera dentro de la reserva, en una escena poco común que muestra el equilibrio del . Además, se han reportado otros avistamientos recientes de jaguares cruzando carreteras y capturas con cámaras trampa de ejemplares jóvenes.

¿Por qué aumenta la población del jaguar?

Los especialistas señalan que este incremento se debe a:

La efectiva protección de la Reserva de la Biosfera Calakmul .

. Programas de monitoreo continuo con cámaras trampa.

La recuperación de las poblaciones de presas naturales .

. El trabajo coordinado entre comunidades locales, autoridades y organizaciones conservacionistas.

Recomendaciones para visitantes

Contratar siempre guías locales certificados .

. Permanecer dentro del vehículo en las carreteras de la reserva.

No bajar del auto ni intentar acercarse a los animales.

Respetar todas las normas de conservación.

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Calakmul sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para observar jaguares en libertad. Cada nuevo registro es una excelente señal de la salud de la selva maya.

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JGH