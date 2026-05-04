Pobladores de Escárcega exigen destitución de agente municipal

Pobladores de la comunidad Adolfo López Mateos, perteneciente al municipio de Escárcega, piden la urgente destitución del agente municipal Silvio Baster, a quien acusan de prepotente contra las señoras y de abuso de poder, al negarse a asistir a reuniones y rendir cuentas, presumiendo que nadie puede sancionarlo al ser protegido del presidente municipal Juan Carlos Hernández Rath.

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También, abusando de su prepotencia, le quitó el servicio de agua potable al Centro de Salud de la localidad, impidiendo que el personal médico pueda laborar. No conforme, bloqueó sellos y firmas oficiales del hospital, lo que según los ejidatarios constituye un atentado a la salud.

Además, en el grupo de WhatsApp de los pobladores y el comisario, ha realizado amenazas e insultos, señalando que son malagradecidos y advirtiendo que hablaría con el alcalde para que les retire su apoyo.

Los inconformes aseguran tener listas 128 firmas junto con un oficio que será entregado al ayuntamiento, pues Silvio Baster presume estar asesorado por el jurídico. Advirtieron que, de no ser tomados en cuenta por las autoridades municipales, tomarán otras acciones y llegarán hasta las últimas consecuencias.