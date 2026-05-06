Alertan por impacto de drogas sintéticas en jóvenes de Campeche

El consumo de drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, fentanilo y LSD, entre otras, registra un impacto creciente en la salud mental y emocional de jóvenes en Campeche y a nivel nacional, incrementando el riesgo de suicidio.

Alertó el presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., Luis Miguel López Cuevas, quien hizo un llamado a la Secretaría de Salud (SSA) a reforzar la supervisión en los llamados “anexos”, ante la falta de especialistas en psicología y psiquiatría que acompañen los procesos de rehabilitación.

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De acuerdo con la SSA federal, en lo que va de 2026 un total de 31 personas han intentado suicidarse en la entidad: 12 hombres y 19 mujeres. Esta cifra supera la del mismo periodo del año anterior, cuando se registraban 30 casos.

Luego de que un sujeto, presuntamente bajo los influjos del alcohol y sustancias tóxicas, intentara suicidarse tirándose del puente del periférico en la capital del Estado, el especialista advirtió que el aumento en el consumo de estas sustancias entre jóvenes es cada vez más visible, impulsado por factores sociales y emocionales.

Remarcó que las drogas sintéticas no solo aceleran la adicción, sino que también alteran el comportamiento, reduciendo la capacidad de juicio y elevando el riesgo de conductas impulsivas o violentas.

En ese sentido, manifestó que quienes consumen este tipo de sustancias pueden actuar sin conciencia, causando daños hacia sí mismos o hacia terceros. Por ello, consideró urgente fortalecer la atención en salud mental y emocional, especialmente en sectores juveniles, y que la SSA incremente la supervisión en los centros de internamiento, donde en muchos casos no se cuenta con personal especializado.

Asimismo, planteó la importancia de ampliar la oferta de servicios de atención psicológica accesible, con costos bajos o subsidiados, que permitan a más personas recibir apoyo oportuno. Esto, añadió, contribuiría a prevenir el agravamiento de problemas emocionales y reducir los riesgos asociados al consumo de drogas, como la ideación suicida y los suicidios.