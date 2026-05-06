Punta Xen, Champotón, en riesgo: petróleo amenaza temporada de anidación de tortugas

La aparición de restos petroquímicos en las costas del Campamento Tortuguero de Punta Xen en Champotón originó que se impulsen capacitaciones por la Secretaría de Marina para protección de la especie previo al periodo más fuerte de anidación en la zona.

Noticia Destacada Lugares en Campeche para celebrar el 10 de mayo con mamá

Tan solo en el espacio existen 40 nidos de tortugas de Carey ya protegidos, cifra que podría aumentar en las próximas semanas con el arribo de más quelonios al ser temporada de anidación.

Tras las alertas en la zona, Dayna Miranda Pérez, presidenta del Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche, señaló que la situación es preocupante, pues el año pasado, en ese campamento, se protegieron alrededor de 2 mil nidos, algunos de tortuga blanca.

15 campamentos en Campeche

En caso de continuar la aparición de los rasgos de petróleo en todo el Estado, son 15 zonas de anidación de tortugas marinas en riesgo, lo que generó preocupación por posibles casos de empetrolamiento de quelonios, que podría extenderse a aves en áreas marinas y otras especies.

Cabe recordar que el Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche informó que, durante la madrugada del martes 5 de mayo, en recorridos de vigilancia, se detectaron grandes manchones de hidrocarburo fresco en la costa. La agrupación señaló que esperan respuestas claras y no la explicación habitual de que se trata de chapopoteras naturales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH