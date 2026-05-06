Calor sofocante no dará tregua en Campeche; se espera hasta 42 grados este jueves

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), los siguientes días prevalecerá una onda de calor sobre la entidad que generará temperaturas extremas de hasta 42 grados en el día y por la tarde, con un alcance mínimo probable de 24 grados durante la noche y en el transcurso de la madrugada.

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De manera general, se espera ambiente estable con nula probabilidad de lluvias sobre la región, acompañado por viento de componente del este y sureste con una intensidad entre los 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas desde 40 hasta 60 kilómetros, sobre todo cerca de las costas. Esto debido a una circulación de alta presión localizada sobre el Golfo de México y parte de la Península de Yucatán, la cual está asociada con un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera.

Asimismo, el ambiente muy caluroso se mantendrá sobre la región durante los siguientes días, el cual es generado por una intensa ola de calor que está extendida en gran parte del territorio mexicano y cuyo alcance promedio de las temperaturas ronda entre los 40 y 45 grados, afectando principalmente las regiones norte y central del estado de Campeche, aunque sin descartar su presencia en el resto de la entidad.

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JGH