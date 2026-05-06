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Diputada del PT denuncia retraso en financiamiento de mil millones en Campeche

El crédito de mil millones aprobado hace seis meses aún no llega a la SAFIN. Diputados del PT señalan retrasos administrativos y el Congreso revisará la iniciativa.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

6 de may de 2026

1 min

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Gobierno estatal enfrenta trabas administrativas en financiamiento
Gobierno estatal enfrenta trabas administrativas en financiamiento / Por Esto!

A casi seis meses de la aprobación del crédito por mil millones de pesos que solicitó el Gobierno del Estado, y que posteriormente fue avalado por el Congreso Local, los ingresos aún no se depositan en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN) para su aplicación.

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La comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT) y también diputada local, Ana María López Hernández, señaló que el financiamiento aún no se aprueba y el argumento que recibieron es que se debe a “cuestiones administrativas”.

La legisladora petista afirmó que los recursos solicitados para obras de infraestructura carretera aún no están en las arcas estatales para la ejecución de proyectos, por lo que el Poder Legislativo revisará de nueva cuenta la iniciativa para destinar este dinero a las obras de infraestructura carretera que propone el Gobierno del Estado.

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