Carmen en foco rojo por incendios y puntos de calor en Campeche

Carmen se mantiene como el municipio con mayor cantidad de puntos de calor y como uno de los seis del estado de Campeche con reportes de incendios forestales, urbanos y de infraestructura, así lo confirmó Anuar Dager Granja, secretario de Protección Civil. El funcionario refirió que se mantiene alerta en diversas partes por la presencia de múltiples puntos de calor detectados vía satelital en Carmen, Hopelchén, Calakmul, Candelaria, Escárcega y Champotón, por lo que cuerpos de bomberos han mantenido intensa actividad atendiendo incendios en viviendas, comercios, vehículos y áreas de maleza.

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En medio de una intensa temporada de estiaje y altas temperaturas que continúan golpeando al estado, Carmen se ha consolidado como uno de los municipios con mayor nivel de vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades de Protección Civil debido al elevado riesgo de incendios forestales, urbanos y de maleza, señaló el titular de la SEPROCI.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) correspondientes al corte del 26 de abril de 2026, Campeche se ubicó entre las cinco entidades federativas con mayor superficie afectada por incendios en el país durante la última semana. Hasta ayer 6 de mayo de 2026, en el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SIATIF), se mostraban 26 puntos de calor en diferentes zonas del municipio de Carmen.

Más de 500 incendios han sido atendidos en Campeche en 2026. / Perla Prado Gallegos

Hasta el momento, la dependencia estatal contabiliza más de 500 incidentes relacionados con incendios en todo Campeche en lo que va del año, muchos de ellos provocados por descuidos humanos o quema irresponsable de basura. Ante este panorama, Dager Granja lanzó un llamado enérgico a propietarios de predios para que mantengan limpias sus propiedades y eviten el uso del fuego, insistiendo en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para evitar tragedias mayores.

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JGH