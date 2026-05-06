Campeche supera media nacional en participación electoral

Con el objetivo de facilitar el acceso a información estadística de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) pone a disposición de la ciudadanía, investigadores y académicos el Sistema de Consulta de Información Estadística de Elecciones (SICEE).

La vocal de Organización Electoral del INE, María de la Luz Espinosa Hernández, explicó que quienes accedan a este micrositio pueden encontrar datos de las elecciones de 1991 a la fecha, con lo que se pueden hacer comparativos de los comicios a nivel nacional, estatal o distrital, incluyendo los 300 distritos de la geografía mexicana.

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De los datos sobresalientes, la entidad tuvo el 64% de participación ciudadana en la última elección federal, ubicándose por arriba de la media nacional en el voto emitido en los sufragios de 2024.

Por otra parte, la encargada del despacho de la Junta Local del INE, Itzael Aguilar Ambrocio, en la firma del convenio con el Consejo Supremo Maya, aseveró que la democracia en el país no puede ser unitaria cuando existen diversos grupos étnicos o sociales que deben ser tomados en cuenta ante el México plural, como los indígenas, afrodescendientes o personas con capacidades diferentes.