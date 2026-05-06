Sindicalizados acusan filtración de información en Ciudad del Carmen

Trabajadores sindicalizados denunciaron ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) una presunta red traficante de datos personales que involucra a un abogado de nombre Mario Alberto Arcos Lucio, así como a funcionarios de Recursos Humanos de Perforación en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con declaraciones de afectados, esta información sensible de empleados estaría siendo utilizada fuera de la empresa, donde participan en esquemas que vulneran la información y facilitan gestiones a determinadas compañías.

El documento enviado a Claudia Leticia Valladares Sánchez fue recibido el pasado cuatro de mayo.

PEMEX bajo investigación por corrupción en Recursos Humanos / Perla Prado Gallegos

Además de lo descrito, se adjuntan seis anexos con pruebas que involucran a los presuntos responsables de posibles filtraciones desde áreas internas, particularmente aquellas relacionadas con recursos humanos y el manejo de bases de datos.

Ante esta situación, los denunciantes hacen un llamado urgente a la autoridad competente para que se realicen investigaciones a fondo y se deslinden responsabilidades, con el objetivo de frenar posibles actos de corrupción dentro de la empresa productiva del Estado.