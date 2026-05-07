Dermatóloga alerta sobre quemaduras y fotodaño en Campeche

Durante los próximos días prevalecerá una onda de calor sobre la Entidad, que generará temperaturas extremas de hasta 42 grados, lo que podría ocasionar quemaduras en la piel y otras enfermedades relacionadas con la exposición directa a los rayos solares.

El ambiente extremadamente caluroso se mantendrá con temperaturas promedio entre 40 y 45 grados, y sensación térmica cercana a 50, debido a una circulación de alta presión localizada sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, asociada a un anticiclón que afecta principalmente las regiones Norte y Central del Estado.

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La dermatóloga certificada Beatriz Angélica Hidalgo Barbosa precisó que entre los padecimientos frecuentes se encuentran las quemaduras solares, el melasma o “paño”, el fotodaño —manchas, arrugas y engrosamiento de la piel—, así como dermatitis atópica, dermatitis seborreica y acné.

Alertó que la radiación solar puede derivar en cáncer de piel. El más común es el carcinoma basocelular, que representa entre el 80 y 90% de los cánceres cutáneos. En contraste, el melanoma es el más agresivo y puede causar la muerte en un periodo de dos meses a dos años si no se detecta oportunamente.

Explicó que las quemaduras solares aparecen en 15 a 20 minutos en personas de piel clara, y en 30 a 50 minutos en pieles más oscuras. La exposición continua provoca daño celular acumulado, favoreciendo enfermedades crónicas como el melasma y el fotodaño.

Sobre el cáncer de piel, detalló tres tipos principales: carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide y melanoma. Para su detección recomendó la regla ABCDE en lunares: Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución.

Finalmente, subrayó la importancia de la cultura preventiva, como el uso diario de protector solar desde los seis meses de edad, replicado cada dos horas bajo exposición directa y cada cuatro horas en interiores, ya que la radiación ultravioleta también atraviesa espacios cerrados.