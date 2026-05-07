Accidente aparatoso en Campeche Hills deja daños de regular cuantía

Daños de regular cuantía fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre la avenida Escénica, luego de que una camioneta terminara volcada tras ser impactada por un vehículo compacto que circulaba a exceso de velocidad, donde a pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Noticia Destacada Gobierno de Sheinbaum presenta Plan de Gasoductos: invertirán más de 140 mil mdp para ampliar y modernizar la red nacional

Los hechos ocurrieron cuando la camioneta salía de la zona habitacional Campeche Hills para incorporarse y tomar el retorno hacia la Escénica, mientras que el compacto transitaba del periférico, pero una distracción hizo que este conductor choque la primera unidad, provocando que esta terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

Tras el impacto, el compacto salió proyectado hacia la maleza, donde su carrera fue frenada al chocar contra árboles; pese a los daños, no hubo heridos, cuyos conductores permanecieron en el lugar.

Al paso del tiempo llegaron Elementos de la Guardia Nacional, los cuales abanderaron la zona, mientras el caso no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad, derivado a que las partes involucradas llegaron a un acuerdo por el pago de los daños por medio de sus empresas de seguro.