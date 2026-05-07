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Accidente aparatoso en Campeche Hills deja daños de regular cuantía

Aparatoso choque en la avenida Escénica: un compacto impactó a una camioneta que terminó volcada. El saldo fue solo daños de regular cuantía, sin heridos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de may de 2026

1 min

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Choque en avenida Escénica sin lesionados, solo daños materiales
Choque en avenida Escénica sin lesionados, solo daños materiales / Dismar Herrera

Daños de regular cuantía fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre la avenida Escénica, luego de que una camioneta terminara volcada tras ser impactada por un vehículo compacto que circulaba a exceso de velocidad, donde a pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía

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Los hechos ocurrieron cuando la camioneta salía de la zona habitacional Campeche Hills para incorporarse y tomar el retorno hacia la Escénica, mientras que el compacto transitaba del periférico, pero una distracción hizo que este conductor choque la primera unidad, provocando que esta terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

Tras el impacto, el compacto salió proyectado hacia la maleza, donde su carrera fue frenada al chocar contra árboles; pese a los daños, no hubo heridos, cuyos conductores permanecieron en el lugar.

Al paso del tiempo llegaron Elementos de la Guardia Nacional, los cuales abanderaron la zona, mientras el caso no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad, derivado a que las partes involucradas llegaron a un acuerdo por el pago de los daños por medio de sus empresas de seguro.

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