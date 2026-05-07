Choque por alcance moviliza paramédicos y policías en Campeche

Una mujer resultó con golpes menores luego de que el vehículo compacto en el que viajaba como pasajera fuera impactado por alcance por un camión pesado sobre la avenida Resurgimiento.

El hecho ocurrió cuando la afectada viajaba en un automóvil compacto, el cual fue colisionado por la unidad tipo volquete, cuyo chofer no respetó la distancia de seguridad.

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Derivado del golpe, la pasajera comenzó a quejarse de fuertes dolores en el cuello por el denominado efecto látigo, mientras paramédicos del sector salud y policías abanderaron la zona, logrando estabilizar a la afectada.

Mientras esto ocurría, los conductores llegaron a un acuerdo por el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante alguna instancia de seguridad.