Choque en carretera Campeche–Chiná-Hool moviliza a bomberos

Daños materiales y el cierre parcial de la carretera estatal Campeche–Chiná-Hool fue el saldo de un aparatoso accidente donde se vieron involucradas dos camionetas, movilizando a elementos policiacos y bomberos.

El accidente ocurrió a la altura de la zona de Yax-Há, donde el guiador de una camioneta, al transitar a exceso de velocidad, chocó contra otra unidad pesada de caja abierta, causando que su conductor pierda el control y se proyecte fuera de la carretera.

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Pese a que ambos vehículos terminaron con daños, sus conductores resultaron ilesos, por lo que dieron parte a la policía, quienes a su llegada abanderaron el perímetro.

Derivado de la fuga de combustible, el cuerpo de bomberos tuvo que usar polvos químicos para evitar otro accidente, mientras el caso no fue turnado ante alguna instancia de seguridad, ya que las partes involucradas llegaron a un acuerdo por el pago de los daños mediante sus empresas de seguro.