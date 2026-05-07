Candelaria López exige acción contra predio peligroso en Escárcega

Desde hace semanas los vecinos de la colonia Emiliano Zapata se han quejado de una casa abandonada ubicada sobre la calle 23 por 18, debido a que se ha vuelto un peligro al ser ocupada por drogadictos.

La situación empeoró cuando comenzaron a arrojar basura y bolsas con animales muertos, generando fétidos olores que afectan principalmente a la familia de la señora Candelaria López López, cuyo terreno es colindante. Ella hace un llamado a las autoridades para que actúen y terminen con este problema.

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El predio abandonado, desde hace aproximadamente dos meses, es aprovechado por varios hombres para drogarse, dejando utensilios en el lugar. Bajo los efectos de la droga, realizan desmanes, llegando incluso a quemar el interior de la vivienda, lo que obligó a los vecinos a sofocar el siniestro ante el temor de que el fuego se propagara.

La molestia aumentó cuando el predio fue tomado como basurero, arrojando cuerpos de animales muertos cuyos olores llegan hasta el interior del domicilio de la declarante, afectando la salud y hasta la alimentación de su familia. Ante esta situación, los colonos hacen un llamado a Protección Civil y a las autoridades municipales para que busquen una solución inmediata.