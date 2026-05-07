Fiscalía confirma baja judicialización en denuncias de maltrato animal en Campeche

Por cada 54 carpetas de investigación abiertas por maltrato animal, solamente una deriva en una vinculación a proceso, y hasta la fecha solo hay una orden de aprehensión girada en contra de un agresor de fauna doméstica, según confirmó la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas.

De las 350 quejas, antes de volverse carpetas de investigación, los involucrados decidieron arreglar el caso en el Centro de Justicia Alternativa para lograr la reparación del daño o la atención médica de los animales.

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A la fecha están judicializadas 25 carpetas, con seis vinculaciones a proceso en las que el juez de control determinó prisión preventiva justificada. Además, se mantiene activa una orden de aprehensión en proceso de cumplimiento por los agentes ministeriales.

En espera de audiencia hay 20 carpetas de investigación, mientras que otras 350 quejas fueron turnadas a conciliación y 150 a los municipios. El 40% de las denuncias no se ratifican ante la Fiscalía, lo que impide integrar las carpetas.

Por su parte, Nancy Fresh, responsable de un refugio con 70 perros, planteó que falta voluntad política de los gobiernos municipal y estatal para reforzar las acciones de prevención y esterilización. Estimó que existen al menos ocho mil perros en situación de calle en San Francisco de Campeche, lo que representa un problema de salud pública si no se concentran esfuerzos en esterilizarlos y en concientizar a los propietarios para evitar el abandono de mascotas.