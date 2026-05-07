Ola de calor impulsa ventas en minisúpers de Campeche

Las altas temperaturas, que de acuerdo con el Observatorio de la ciudad de Campeche alcanzaron los 43.6 grados, han beneficiado a los 19 minisúpers existentes en la capital de Campeche, los cuales registraron un aumento en ventas del 15%.

Marcos Canul Estrella, dirigente de la Asociación de Minisúpers, señaló que el incremento también se relaciona con los puentes laborales de inicios de mes, lo que impulsó la demanda de bebidas alcohólicas.

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Destacó que los promedios de venta son mensuales, llegando hasta 400 cajas de bebidas etílicas, cifra que puede variar según la ubicación del punto de venta.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (Infocam), la Entidad tiene 693 puntos de venta de cerveza, concentrados principalmente en Carmen (253), Campeche (231) y Champotón (62).

El dirigente agregó que trabajan en rescatar espacios comerciales cerrados durante la pandemia de Covid-19 (2020-2023). Antes de la crisis sanitaria, la capital tenía más de 70 minisúpers, de los cuales solo 19 permanecen activos, tras el cierre de 51 establecimientos.