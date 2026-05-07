Baches y maleza vuelven intransitable vialidad en Escárcega

José Luis Chan Pech, vecino de la calle 15 entre 36 y 40 de la colonia Benito Juárez, declaró que desde hace más de un año las autoridades municipales, principalmente la Dirección de Obras Públicas, los han mantenido en el olvido, ya que la vialidad se encuentra llena de baches y en temporada de lluvias se vuelve intransitable, por lo que es necesario que sean tomados en cuenta y se realice la repavimentación o al menos el relleno de los huecos.

Noticia Destacada Ola de calor impulsa ventas en minisúpers de Campeche

Las banquetas llenas de maleza también forman parte del problema, el cual fue reportado hace más de un año sin que hasta el momento se hayan atendido las demandas vecinales. Aunque se realizó bacheo en una de las calles principales de la colonia, se olvidaron de la calle 15, pese a los llamados reiterados a las autoridades municipales.

Los vecinos hacen un llamado a la Dirección de Obras Públicas para que tapen los baches, aunque sea con relleno de material, ya que en tiempo de lluvias el agua rompe la carretera y se forman nuevos huecos, lo que vuelve la vialidad intransitable y peligrosa. Señalan que, al pagar sus contribuciones, tienen derecho a que se atienda su calle, la cual ha sido mantenida en el olvido por las autoridades municipales.