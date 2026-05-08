Síguenos

Última hora

Yucatán

Playas perfectas para visitar con mamá en Yucatán este 10 de mayo

Campeche

Fiscalía Anticorrupción va por cuentas del Ayuntamiento del Carmen; pide revisar gastos de 2020 a 2026

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Ayuntamiento del Carmen información presupuestal y ampliaciones fiscales de 2020 a 2026 por la carpeta 029/2026.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

8 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fiscalía Anticorrupción pone bajo lupa presupuestos del Ayuntamiento del Carmen
Fiscalía Anticorrupción pone bajo lupa presupuestos del Ayuntamiento del Carmen / Especial

Por la carpeta de investigación 029/2026, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche le pidió al Ayuntamiento del Carmen que le proporcione copia certificada de los ejercicios fiscales del año 2020 al 2026, la ampliación presupuestal de estos periodos, así como los conceptos a los que se canalizaron los recursos.

Más de 17 mil habitantes enfrentan problemas de bacheo y fugas de agua potable.

Noticia Destacada

Sin alumbrado ni bacheo en Campeche: denuncian abandono en Samulá, Kaniste y Sinaí

Con fecha 22 de abril, el oficio de la Sección de Ministerios Públicos de la Fiscalía Anticorrupción dirigido al presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, y recibido el 23 de abril, es para que en un término de 10 días hábiles responda a la solicitud de información.

En el texto le solicitan que, en copia certificada, amplíe la documentación sobre los presupuestos de egresos asignados durante los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026; y de estos años, el monto que asignó al capítulo de Servicios Generales (3000) en cada ejercicio fiscal.

En caso de existir la ampliación presupuestal de estos ejercicios fiscales, que señale el monto asignado y la partida a la que lo destinaron, así como a los capítulos a los que fueron aplicados y los conceptos que los integran.

También hay una ampliación sobre la concesión con número C.J.Concesión/001/2020 que otorgó el municipio carmelita, aunque las especificaciones de la concesión fueron testadas, por lo que no se conoce el tipo de concesión otorgada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar