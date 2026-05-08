Fiscalía Anticorrupción va por cuentas del Ayuntamiento del Carmen; pide revisar gastos de 2020 a 2026

Por la carpeta de investigación 029/2026, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche le pidió al Ayuntamiento del Carmen que le proporcione copia certificada de los ejercicios fiscales del año 2020 al 2026, la ampliación presupuestal de estos periodos, así como los conceptos a los que se canalizaron los recursos.

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Con fecha 22 de abril, el oficio de la Sección de Ministerios Públicos de la Fiscalía Anticorrupción dirigido al presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, y recibido el 23 de abril, es para que en un término de 10 días hábiles responda a la solicitud de información.

En el texto le solicitan que, en copia certificada, amplíe la documentación sobre los presupuestos de egresos asignados durante los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026; y de estos años, el monto que asignó al capítulo de Servicios Generales (3000) en cada ejercicio fiscal.

En caso de existir la ampliación presupuestal de estos ejercicios fiscales, que señale el monto asignado y la partida a la que lo destinaron, así como a los capítulos a los que fueron aplicados y los conceptos que los integran.

También hay una ampliación sobre la concesión con número C.J.Concesión/001/2020 que otorgó el municipio carmelita, aunque las especificaciones de la concesión fueron testadas, por lo que no se conoce el tipo de concesión otorgada.

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JGH