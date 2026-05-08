Pobladores de Hecelchakán presionan para mejorar quirófano del IMSS

Arribó otro equipo para complementar lo que falta en el quirófano y en el sistema de climatización del hospital IMSS-Bienestar, el cual presenta constantes fallas, situación que ha sido denunciada por la población usuaria del servicio. De acuerdo con Teresa López Beltrán y María del Carmen Koyoc, la llegada del equipo fue resultado de la presión social, por lo que autoridades reaccionaron de manera inmediata, aunque otorgaron una prórroga para que los servicios del nosocomio funcionen de manera adecuada.

La semana anterior pobladores, cansados de las deficiencias en el IMSS-Bienestar —como falta de médicos, escasez de medicamentos, fallas en el sistema de aire acondicionado y problemas en el quirófano— realizaron una marcha para exigir a los gobiernos estatal y federal una solución inmediata. Los inconformes señalaron que los derechohabientes no reciben atención oportuna, ya que en muchos casos son referidos a la ciudad capital, además de que las consultas presentan largos tiempos de espera.

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Actualmente, han comenzado a llegar algunos equipos; sin embargo, las propias manifestantes señalaron que personal del hospital informó que no cuentan con técnicos para su instalación, por lo que estos permanecen almacenados sin ser utilizados. Indicaron que el próximo lunes una comisión acudirá al hospital para verificar por qué los equipos no han sido instalados.

Teresa López Beltrán expresó que no teme ingresar al hospital para exigir soluciones y advirtió que, de no atenderse las demandas, “vendrá el pueblo” para hacer valer sus peticiones.

Pacientes que acuden al nosocomio manifestaron su preocupación por la falta de medicamentos y servicios básicos. Señalaron que, aunque en algunos momentos se ha observado una ligera mejora en la atención, persisten deficiencias, como la negativa en ocasiones al uso de ambulancias o la atención irregular.

Los manifestantes advirtieron que quienes incurran en maltrato hacia los pacientes serán señalados públicamente y se solicitará su destitución. Afirmaron que ya han iniciado una lucha social que continuarán hasta obtener respuesta.

El ciudadano Urbano Méndez también pidió la intervención de las autoridades, al cuestionar la falta de instalación de los equipos, y exhortó al Gobierno del Estado a atender la situación, señalando que muchas familias de comunidades mayas no cuentan con recursos para pagar consultas privadas.