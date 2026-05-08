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Congreso de Campeche “aprieta" a hospitales privados: Serán vigilados por Copriscam cada seis meses

El Congreso de Campeche aprobó reformas para reforzar inspecciones y regulación de hospitales privados, clínicas y consultorios particulares.

Por Alejandro Balan

8 de may de 2026

1 min

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Reforman Ley de Salud para supervisar hospitales privados en Campeche
Reforman Ley de Salud para supervisar hospitales privados en Campeche / Lucio Blanco

El Congreso del Estado aprobó con el voto unánime de las y los diputados un dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud local, con el objetivo de fortalecer la regulación y supervisión de hospitales, clínicas y consultorios privados, así como garantizar una mejor protección al derecho humano a la salud.

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Entre las modificaciones aprobadas se establece que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) deberá realizar inspecciones semestrales a establecimientos médicos privados y sociales para verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de la Ley General de Salud.

Además, se incorporan nuevas obligaciones para hospitales y clínicas particulares, tales como:

  • Contar con aviso de funcionamiento.
  • Acreditar la preparación profesional de su personal.
  • Mantener expedientes clínicos actualizados.
  • Operar comités hospitalarios de bioética.
  • Transparentar tarifas, costos, diagnósticos y tratamientos.

La reforma también contempla mecanismos de atención a quejas de pacientes y prohíbe condicionar las formas de pago cuando los usuarios requieran comprobantes fiscales. Asimismo, faculta al Ejecutivo estatal para celebrar convenios con prestadores privados a fin de ofrecer servicios gratuitos o tarifas preferenciales a personas en situación de vulnerabilidad, así como esquemas de subsidio para atención médica.

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JGH

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